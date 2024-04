Paris-Roubaix 2024 : pourquoi le Britannique Joshua Tarling a-t-il été exclu de la course ?

Décroché par le peloton après avoir été victime d’un souci mécanique, le Britannique Joshua Tarling a été exclu, ce dimanche, de la 121e édition de Paris-Roubaix par les commissaires.

Il ne verra pas l’arrivée sur le vélodrome de Roubaix. Espoir du cyclisme mondial, Joshua Tarling a été exclu de la 121e édition de Paris-Roubaix, ce dimanche, à moins de 130 kilomètres de l’arrivée. Alors qu’il a été victime d’un incident mécanique, le coureur britannique a tenté de faire son retard et il s’est accroché un peu trop longtemps à la voiture de son équipe Ineos Grenadier. Et cette manœuvre n’a pas échappé aux commissaires de l’Enfer du Nord, qui ont exclu sur-le-champ Joshua Tarling.

@Joshytarling has been ejected by the race jury because of benefitting from Ineos Grenadiers’ team car to regain his position back in the main group after his puncture.



@Joshytarling a été exclu par les commissaires de course pour s'être accroché au véhicule de son… pic.twitter.com/WElGeyiNfo

— Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 7, 2024