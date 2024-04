Catch : le face à face tendu entre The Rock et John Cena au Wrestlemania (vidéo)

Ce dimanche, lors du Wrestlemania XL, le plus grand événement de catch de la planète, Dwayne «The Rock» Johnson et John Cena se sont retrouvés sur le ring pour un face à face électrique.

La foule était en délire. Pour la nouvelle édition du Wrestlemania XL, ce dimanche, les organisateurs avaient prévu les choses en grand. Et les fans en ont eu pour leur argent. Les légendes du catch que sont John Cena et Dwayne «The Rock» Johnson ont offert un impressionnant face-à-face aux 70.000 fans du Lincoln Financial Field de Philadelphie.

«The Undertaker» présent

Alors qu’il n’était plus monté sur un ring depuis plusieurs mois, John Cena est revenu pour s’en prendre à Roman Reigns et Solo Sikoa, deux cousins de Dwayne Johnson. Et évidemment, lorsqu’il a vu ça, «The Rock» est arrivé à son tour dans la salle. Les deux hommes sont alors montés sur le ring et se sont opposés comme dans un véritable film. Une mise en scène exceptionnelle qui a pu faire monter la pression sous les cris des fans.

They got The Rock vs John Cena and The Undertaker at WrestleMania in 2024 pic.twitter.com/JhySSBSleQ — Happy Punch (@HappyPunch) April 8, 2024

Ce duel était l'un des plus grands moments de cette soirée. Pour rappel, les deux acteurs sont «ennemis» depuis leur dernier combat qui avait eu lieu lors du Wrestlemania 29 en 2013.

Les organisateurs avaient tellement prévu les choses en grand qu’après que «The Rock» ait envoyé au tapis Cena, les lumières de la salle se sont éteintes et les cloches ont sonné pour laisser entrer «The Undertaker», autre légende qui avait pris sa retraite en 2020. Mais il est revenu pour battre Dwayne Johnson et repartir.

A noter que lors de cette soirée, c’est Cody Rhodes qui est sorti vainqueur du grand combat en mettant fin au règne de 1.316 jours de Roman Reigns.