Paris sportifs : un joueur remporte plus d’un million d’euros, le site annule son gain

En novembre dernier, un joueur espagnol a trouvé le résultat de 18 matchs différents, mais le site de paris sportifs a décidé d’annuler son gain de plus d’un million d’euros.

Il n’a jamais vu son argent. Au début du mois de novembre dernier, un Espagnol a trouvé le résultat de 18 matchs différents sur un site de paris sportifs. Une combinaison gagnante qui aurait dû lui permettre de toucher la coquette somme de 1,3 million d’euros. Mais il n’a pas perçu le moindre euro, car le site a tout simplement annulé son gain, a rapporté le média catalan 324. Incrédule face à cette décision, l’homme a décidé de porter plainte dans l’espoir de récupérer son argent.

Un gain de 10.000 euros également annulé

Aux autorités espagnoles, il a indiqué que son pari était bien indiqué comme «gagné» et que son compte avait été crédité de la somme correspondante à son gain. Il avait même fait une capture d’écran pour partager la très bonne nouvelle avec ses proches et ses amis. Mais à peine quelques instants plus tard, son pari a finalement été «annulé» par le site de paris sportifs.

Alors qu’un enquête a été ouverte contre la plate-forme en question, suspectée d’avoir «agi de manière malveillante», le statut du pari a bien été «modifié par ordinateur, transformant le résultat de ‘gagnant’ à ‘annulé’», selon un rapport de police. Et ce n’est d’ailleurs pas le seul pari concerné, car le joueur avait remporté d’autres paris ce jour-là, dont un de plus de 10.000 euros qui ne lui a pas été versé non plus.

Pour se justifier, le site a expliqué aux enquêteurs que le parieur, comme d’autres, avait bénéficié d’un problème d’affichage sur le site, qui aurait conduit à «des cotes, des lignes ou des handicaps erronés». Et à cause de ce problème, «de nombreux joueurs ont pu accéder à des prix erronés et faire des paris hors délai avec des résultats erronés, et même connus à l’avance». Les investigations suivent toujours leur cours. Avec l’espoir pour le parieur de rafler la mise et toucher son gain.