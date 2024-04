«Arrête de délirer» : Ciryl Gane recadre sèchement une star de l’UFC

Accusé par le Britannique Tom Aspinall, star de l’UFC, d’«esquiver» des combats, Ciryl Gane lui a répondu sèchement et donné rendez-vous en septembre prochain à l’UFC Paris.

Sa réponse ne s’est pas fait attendre. Accusé par Tom Aspinall d’«esquiver» plusieurs propositions de combats, de lui mais aussi d’autres adversaires, Ciryl Gane lui a sèchement répondu sur les réseaux sociaux. «Tom Aspinall, je ne dis jamais non à aucun défi ou à aucun adversaire», a-t-il posté sur son compte X. Et d’assurer que Curtis «Blaydes n’a jamais été une option», et qu’il avait dit «oui» pour affronter le Russe Sergei Pavlovich. «Bon Gamin» a ensuite donné rendez-vous à l’UFC Paris au champion intérimaire des moins de 120 kg. «Ne t’inquiète pas, je te verrai en septembre, arrête de délirer», a-t-il conclu.

.@AspinallMMA, I never, ever say no to any challenge or any opponent.





Blaydes was never an option.





They said Pavlovich, I said yes.





Don't worry, I'll see you in September, stop tripping @Mickmaynard2 @danawhite — Ciryl Gane (@ciryl_gane) April 9, 2024

Dans un entretien accordé à la célèbre émission THE MMA Hour, le Britannique avait indiqué que Ciryl Gane avait refusé de l’affronter dans l’octogone à de multiples reprises. «Il m’a esquivé plusieurs fois, et je ne suis pas le premier qu’il esquive», a-t-il déclaré. «La raison qui m’a permis d’obtenir le combat contre Pavlovich (en novembre 2023 à New York, ndlr), c’est parce que Ciryl n’en a pas voulu. Il a esquivé Pavlovich. Il a aussi esquivé Curtis Blaydes. (…) Moi je lui ai proposé il y a plusieurs années, je lui ai encore proposé au moment de l’UFC Paris, il a encore refusé… Donc on verra ce que l’UFC veut faire», a également ajouté Tom Aspinall.

Tom Aspinall on Ciryl Gane: "He's dismissed me on multiple occasions and I'm not the first guy that he's dismissed. I'm not the first guy that he's ducked."



https://t.co/R3kRu1DVz7 #TheMMAHour pic.twitter.com/vShoS40UlI — MMA Fighting (@MMAFighting) April 8, 2024

Un combat entre Ciryl Gane et Tom Aspinall aura-t-il finalement lieu dans la capitale française au mois de septembre ? Rien n’est moins sûr, car le Britannique devrait défendre sa ceinture lors d’un événement UFC organisé au mois de juillet dans sa ville de Manchester. Et dans le nord de l’Angleterre, il aimerait affronter Curtis Blaydes, deux ans après s’être blessé au genou face à l’Américain dès le début du combat.

De son côté, Ciryl Gane, qui n’a plus combattu depuis sa victoire contre le Moldave Serghei Spivac à l’UFC Paris 2023, devrait faire son retour dans l’octogone à l’occasion du prochain UFC Paris, dans cinq mois, contre un adversaire à déterminer, que ce soit Tom Aspinall ou un autre.