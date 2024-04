Basket : Nike dévoile le logo de la paire de chaussures à l'effigie de Victor Wembanyama

À l'occasion de l'éclipse solaire totale, visible notamment aux États-Unis le 8 avril dernier, Nike a dévoilé le logo de sa nouvelle gamme dédiée à Victor Wembanyama. En forme d'alien, c'est une référence directe au surnom que Lebron James lui avait donné.

Joue-la comme Jordan. À l'instar de la célèbre star du basket Michael Jordan, pour qui Nike avait créé la marque «Air Jordan» dans les années 1980, Victor Wembanyama va avoir une gamme à son effigie. L'équipementier américain a en effet profité de l'éclipse solaire totale, qui a eu lieu aux États-Unis le 8 avril dernier, pour dévoiler un immense logo en forme d'alien.

The total eclipse has just begun. pic.twitter.com/ihGr5mFzai

— Nike Basketball (@nikebasketball) April 8, 2024