Paris-Roubaix 2024 : la spectatrice qui a lancé une casquette sur Mathieu Van der Poel a été identifiée

La spectatrice qui a lancé une casquette dans les roues de Mathieu Van der Poel lors du dernier Paris-Roubaix de cyclisme, a été identifiée et pourrait se dénoncer.

Son geste aurait pu avoir des conséquences dramatiques. A 42 kilomètres de l’arrivée de la 121e édition de Paris-Roubaix, dimanche dernier, une spectatrice a lancé une casquette blanche dans les roues de Mathieu Van der Poel, parti en solitaire et lancé à vive allure vers sa deuxième victoire consécutive. Fort heureusement, le coureur néerlandais n’a pas été perturbé et s’est imposé sur le vélodrome de Roubaix. «J’ai bien senti que j’avais été frappé par quelque chose de blanc. Apparemment, tout le monde n’aime pas que je roule en tête. Mais je m’en fiche», a confié le champion du monde à NOS.

Et deux jours plus tard, la coupable, présente dans le secteur pavé n°10 de Mérignies à Avelin, a pu être identifiée, selon le journal belge Nieuwsblad. Il s’agit d’une Flamande, supportrice de Mathieu Van der Poel, qui se trouvait dans une tente avec d’autres invités de plusieurs entreprises. Et elle pourrait se dénoncer auprès de la police ou des organisateurs de «l’Enfer du nord», alors que le syndicat international des coureurs (CPA) a dénoncé son attitude et que l’Union nationale des cyclistes professionnels avait annoncé son intention de déposer une plainte ce mardi matin contre elle.

Ce sera l’occasion pour elle de donner sa version des faits et d'indiquer si son lancer était intentionnel ou non. Et de ses déclarations pourraient découler d'éventuelles sanctions prises à son encontre. Elle pourrait notamment se voir imposer des travaux d’intérêt général consistant à entretenir les pavées de la Reine des classiques. Un moindre mal au regard de la catastrophe qu’aurait pu engendrer son geste.