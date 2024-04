PSG-Barcelone, quart de finale aller de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

De retour à ce stade de la compétition, le PSG reçoit le FC Barcelone, ce mercredi (21h), en quart de finale aller de la Ligue des champions sur la pelouse du Parc des Princes.

Des retrouvailles qui s'annoncent électriques. Le PSG reçoit le FC Barcelone, ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions. Une affiche devenue un classique du football européen depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club de la capitale en 2011, avec de multiples confrontations. Les deux équipes se sont déjà affrontées en quart de finale en 2013 avec une qualification de la formation catalane après deux matchs nuls (2-2, 1-1).

Paris invaincu depuis début novembre

L’année suivante, Parisiens et Barcelonais se sont croisés en phase de poules avec une victoire de Paris à l’aller au Parc des Princes (3-2) et une défaite au Camp Nou (3-1). Le PSG et le Barça se sont ensuite retrouvés quelques mois plus tard à nouveau en quart de finale avec une nouvelle qualification des Blaugranas, vainqueurs à l’aller (1-3) comme au retour (2-0). Mais le point d’orge des confrontations a été la fameuse «remontada» en 8e de finale en 2017.

Après s’être largement imposés à l’aller (4-0), les hommes d’Unai Emery se sont effondrés au retour face à l’équipe catalane dirigée à l’époque par Luis Enrique (6-1). Mais depuis, Paris a pris sa revanche, encore en 8e de finale, en 2021 en éliminant le FC Barcelone après un retentissant succès avec un triplé de Kylian Mbappé au Camp Nou à huis-clos (1-4), avant un match nul au retour (1-1).

Trois ans plus tard, le champion de France en titre, invaincu depuis le début du mois de novembre toutes compétitions confondues sous la houlette de Luis Enrique, compte bien rééditer cet exploit face à une équipe catalane, en forme ces dernières semaines, pour retrouver le dernier carré de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe.

Le programme TV

PSG-Barcelone

Quart de finale aller de la Ligue des champions

Mercredi 10 avril

A suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et RMC Sport 1