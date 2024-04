Tennis : blessé, Carlos Alcaraz déclare forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo

L'Espagnol Carlos Alcaraz, troisième joueur mondial, a déclaré forfait juste avant son entrée en lice dans le Masters 1000 de Monte-Carlo. Il souffre d'une blessure à l'avant-bras droit.

Monte-Carlo ne réussit toujours pas à Carlos Alcaraz. L'Espagnol, qui devait affronter le canadien Felix Auger-Aliassime pour son entrée en lice dans le tournoi, a déclaré forfait. «J'ai travaillé jusqu'à la dernière minute à Monte-Carlo pour essayer de récupérer d'une compression du nerf médian au bras droit, mais ça n'a pas été possible et je ne suis pas en mesure de jouer !», a-t-il expliqué sur X (anciennement Twitter).

I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! I was really looking forward to playing... See you next year! @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/hQ8ANcAxPI

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 9, 2024