Ligue 1 : un joueur de Lille relooké par son entraîneur (vidéo)

Entraîneur de Lille, Paulo Fonseca a emmené, ce mardi, son joueur Edon Zhegrova faire du shopping. Le coach portugais en a profité pour relooker l’international kosovar.

Le groupe vit bien à Lille. Avant de se déplacer sur la pelouse d’Aston Villa, ce jeudi, en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, Paulo Fonseca a effectué une petite escapade dans les magasins avec son joueur Edon Zhegrova (25 ans). Le coach portugais en a profité pour relooker son attaquant, comme il l’avait promis en marge de la victoire du Losc contre l’OM, vendredi dernier, en championnat (3-1). «Pour préparer ce match, j’avais promis à Edon (Zhegrova) que si nous le gagnions, j’irai avec lui acheter des vêtements», avait déclaré Paulo Fonseca.

Il a tenu sa promesse





Un nouveau look pour Edon Zhegrova , signé @PFonsecaCoach





Le technicien lusitanien a donc tenu parole. «Comme je l’ai promis, nous sommes ici pour essayer de relooker Edon. Tu es prêt ?», a-t-il lancé à son joueur, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux par Lille. «C’est le moment de changer», lui a rétorqué l’international kosovar, avant de revêtir plusieurs tenues qui l’ont pleinement convaincu. «Un autre homme !», «Grand style», «Classe», «J’ai l’impression de ressembler à un coach», a-t-il notamment lâché. Paulo Fonseca s’est lui aussi montré satisfait par le nouveau style d’Edon Zhegrova. «Vous vous souvenez d’Edon avant de venir. Maintenant, c’est rectifié. C’est un autre Edon», a-t-il confié, avant de montrer le joueur fraichement habillé et avec les mains remplies de sacs.

Auteur de 11 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues et nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de mars, l’attaquant lillois est désormais paré pour la fin de saison, pour permettre au Losc de poursuivre son parcours sur la scène européenne et de décrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine. A six journées de la fin de la saison en Ligue 1, Edon Zhegrova et ses coéquipiers occupent la 4e place à trois points de Monaco.