Ligue Europa : composition, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur le quart de finale aller entre Benfica et l’OM

Sur une série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’OM se déplace sur la pelouse de Benfica, ce jeudi (21h), en quart de finale aller de la Ligue Europa.

Composition probable de l’OM

Lopez - Garcia, Gigot, Balerdi, Merlin - Kondogbia, Gueye, Veretout - Harit, Aubameyang, Ndiaye

Composition probable de Benfica

Trubin - Bah, A. Silva, Otamendi, Aursnes - Luis, Neves - Di Maria, R. Silva, Neres - Tengstedt

Arbitre

Michael Oliver a été désigné pour diriger ce quart de finale aller de la Ligue Europa. Et les Marseillais ne gardent pas un très bon souvenir de l’arbitre anglais. Ce dernier était au sifflet, mi-août, lors du 3e tour de qualification de la Ligue des champions contre le Panathinaïkos au Vélodrome, qui s’était achevé par l’élimination du club olympien (2-1, 3 tab 5). Au terme de la rencontre, les Phocéens étaient très remontés contre certaines décisions de l’expérimenté arbitre britannique, notamment le pénalty sifflé contre la formation phocéenne pour une faute de main de Mattéo Guendouzi dans les toutes dernières secondes et celui qui n’a pas été accordé à l’international tricolore quelques instants plus tôt.

Stade

La rencontre se jouera sur la pelouse de l’Estadio Da Luz à Lisbonne (Portugal). Surnommée la «Cathédrale», l’antre de Benfica est la plus grande du Portugal avec une capacité de 65.000 places. Et jusqu’à présent, aucune équipe française n’est parvenue à s’imposer sur cette pelouse en 17 rencontres (12 défaites, 5 nuls). L’OM, qui espère pouvoir compter sur ses supporters dont les places ont été annulées par le club portugais, va tenter de briser la malédiction.

Historique

La dernière confrontation, en compétition officielle, entre Benfica et l’OM remonte à mars 2010 déjà en Ligue Europa. Et le club lusitanien avait éliminé la formation olympienne en 8e de finale. Alors que les deux équipes avaient fait match nul à l’aller au Portugal (1-1), Benfica s’était imposé sur la pelouse du stade Vélodrome (1-2) pour décrocher son billet pour les quarts de finale.

Forme

L’OM ne va pas aborder ce rendez-vous européen dans les meilleures conditions. Le club olympien, seulement 8e de Ligue 1, reste sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues avec seulement deux buts marqués et dix buts encaissés. De son côté, Benfica va à peine mieux avec quatre victoires lors de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues (3 défaites, 2 nuls). Les «Aigles» occupent néanmoins la 2e place du championnat portugais à quatre points du Sporting.

Diffusion TV

Le quart de finale aller de la Ligue Europa entre l’OM et Benfica sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ Foot et M6.