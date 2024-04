NBA : le bilan complet de la saison de Victor Wembanyama

Forfait pour le dernier match contre les Detroit Pistons ce dimanche 14 avril, la saison de Victor Wembanyama avec les San Antonio Spurs est terminée. L'occasion de faire le bilan de la première année du Français en NBA.

Tout simplement exceptionnelle. Voici comment la première saison de Victor Wembanyama en NBA peut être résumée. S'il est forfait pour le dernier match de la saison contre les Detroit Pistons ce dimanche soir, afin de préserver une cheville douloureuse, le Français peut se targuer d'avoir réalisé une première année hors-norme sur les parquets américains.

Et tout avait commencé par un clin d'œil à l'histoire. Sélectionné en n°1 à la draft NBA en juin dernier (premier Français à réaliser cet exploit), Victor Wembanyama avait rejoint la franchise mythique des San Antonio Spurs. La même que Tony Parker, devenu une légende de la NBA au sein de l'équipe texane.

Un des meilleurs défenseurs de l'année

Si la pression était énorme sur le jeune joueur (19 ans au moment de ses premiers pas en NBA en octobre 2023), il a tout de suite répondu présent. Profitant de sa taille gigantesque (2,24 mètres) et de son envergure hors du commun (2,43 mètres), il est vite devenu l'un des meilleurs défenseurs du championnat américain.

Victor Wembanyama a ainsi terminé sa première année en NBA avec une moyenne de 10,6 rebonds par match (sixième meilleur bilan de la saison) et 3,6 contres par match (meilleur bilan de la saison). Des statistiques qui le classent parmi les favoris pour le titre de meilleur défenseur de l'année.

Bientôt le titre de meilleur rookie ?

Offensivement, «Wemby» a aussi impressionné. Rapide malgré sa taille et adroit au tir, il a souvent affolé les statistiques. Son record ? 40 points en un seul match contre les New York Knicks, le 29 mars dernier (victoire 130-126). Ce samedi, pour son ultime match de la saison, le Français a inscrit 34 points contre les Denver Nuggets de Nikola Jokic dont 17 points en 3 minutes en fin de match (victoire 121-120). Sur toute la saison, il a marqué en moyenne 21,4 points par match et délivré 3,9 passes décisives par match.

Le comeback des @Spurs pour la victoire face aux Nuggets ! pic.twitter.com/0VvPANK92u — NBA France (@NBAFRANCE) April 13, 2024

Des performances qui devraient lui permettre de décrocher le prestigieux trophée de meilleur rookie (débutant) de l'année. Réponse à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai prochain.

Encore des progrès à faire

Mais derrière ces statistiques individuelles se cache un bilan collectif assez faible. Malgré sa présence, son équipe, jeune et en reconstruction, a passé l'intégralité de la saison aux dernières places du classement NBA. Remettre les San Antonio Spurs dans la première moitié du classement sera un objectif prioritaire pour «Wemby» la saison prochaine.

Et si sa saison a été exceptionnelle, le Français peut encore progresser, notamment sur les pertes de balles et l'adresse au tir. Victor Wembanyama est déjà un joueur qui compte en NBA, mais s'il veut devenir l'un de ses meilleurs éléments, il a encore du chemin à faire.

D'ici là, Victor Wembanyama va pouvoir profiter d'un repos bien mérité avant de se tourner vers les Jeux Olympiques à Paris. Et, pourquoi pas, marquer l'histoire du basket français en remportant une médaille d'or, un exploit sans précédent.