Triathlon : un Néerlandais rate complètement son ravitaillement en pleine course (vidéo)

Pendant sa course, le triathlète néerlandais Youri Kelen s'est présenté à un point de ravitaillement. Mais au moment de saisir une des gourdes, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Une sacrée maladresse. Ce dimanche a eu lieu la deuxième étape du T100 Triathlon World Tour à Singapour, le championnat du monde du triathlon longue distance (2 kilomètres de nage en eau libre, 80 kilomètres de vélo et 18 kilomètres de course à pied). De nombreux points de ravitaillement jalonnent le parcours, notamment sur l'épreuve de cyclisme. Mais la vitesse, la transpiration sur les mains et la moiteur de l'air singapourien, rendent l'exercice périlleux.

Et le Néerlandais Youri Kelen ne dira pas le contraire. Largement en tête de la course après plusieurs kilomètres sur son vélo, il s'est présenté à un point de ravitaillement. Problème, alors que des membres de l'organisation lui tendaient des gourdes, il les a toutes fait tomber.

Au total, Youri Kelen a fait tomber cinq gourdes d'affilée. Heureusement pour lui, sa maladresse n'a pas eu de conséquence. Quelques temps plus tard, il a remporté la course après une véritable démonstration pendant la course à pied, laissant la concurence loin derrière lui.

C'est la première victoire d'étape de Youri Kelen dans ce championnat du monde. Le podium est complété par l'Américain Sam Long (deuxième) et le Belge Pieter Heemeryck (troisième). La prochaine étape aura lieu du 8 juin au 9 juin à San Francisco.