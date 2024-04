Athlétisme : une enquête ouverte après une potentielle triche sur le semi-marathon de Pékin (vidéo)

Ce dimanche, le Chinois He Jie a remporté le semi-marathon de Pékin. Mais les organisateurs le soupçonnent d'avoir triché, aidé par trois autres coureurs.

Une scène surréaliste. Ce dimanche, le coureur chinois He Jie, spécialiste du marathon, a remporté le semi-marathon de Pékin en 1h03m44s. Mais les organisateurs de l'épreuve ont ouvert une enquête juste après sa victoire, le soupçonnant d'avoir reçu le soutien de trois autres coureurs. Et les images sont sans équivoque.

À l'approche de l'arrivée, l'Éthiopien Dejene Hailu Bikila et les Kényans Robert Keter et Willy Mnangat sont devant He Jie. Soudain, ils lui indiquent le chemin à prendre avant de lui faire signe de passer. Les trois hommes ont ensuite ralenti dans la dernière ligne droite et le coureur chinois a tranquillement remporté la course.

Des tricheries répétées en Chine

Un final qui n'a pas plu aux organisateurs. «Nous enquêtons et nous annoncerons la conclusion au public lorsqu'elle sera connue», a expliqué anonymement, par crainte de représailles, un fonctionnaire de la ville de Pékin chargé des sports à l'AFP. Ce n'est pas la première fois qu'une épreuve sportive chinoise est émaillée par la triche.

En 2018, lors d'un semi-marathon organisé à Shenzhen (dans le sud de la Chine), des coureurs avaient été filmés en train de prendre des raccourcis. Sur l'ensemble des participants, 258 avaient été reconnus coupables de tricherie. Plus tard en 2019, une athlète courant le marathon de Xuzhou (dans l'est de la Chine) avait même été aperçue sur un vélo.

Cette victoire controversée est très embarrassante pour He Jie. Véritable star de la course à pied longue distance en Chine, il a remporté la médaille d'or sur le marathon des Jeux Asiatiques en octobre 2023. Il sera très attendu aux prochains Jeux Olympiques, à Paris.