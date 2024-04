Espagne : une ancienne star du FC Barcelone accusée d’avoir détruit une villa à 18 millions d’euros

Ancien joueur du FC Barcelone entre 2015 et 2018, le Turc Ardan Turan est accusé d’avoir détruit une villa d’une valeur de 18 millions d’euros, a révélé la presse espagnole ce lundi.

Il n’aura pas laissé un bon souvenir à Barcelone. Arda Turan, qui n’a disputé que 55 matchs entre 2015 et 2019 avec le Barça, est accusé d'avoir détruit la villa où il logeait, d'une valeur de 18 millions d'euros. Les dégâts sont estimés à 230.000 euros.

Arda Turan payait un loyer de 21.000 euros par mois pour cette villa de sept chambres et neuf salles de bains. Les amis de l'un de ses coéquipiers y auraient réalisé plusieurs soirées, tentant même parfois d'utiliser les rideaux de salon comme des «balançoires sexuelles», peut-on lire.

L'affaire devant les tribunaux

«Quand Arda et ceux qui l'accompagnaient regardaient le football et qu'un but était marqué, selon qui c'était, ils jetaient la télécommande de la télévision dans la piscine, a détaillé le propriétaire du logement à la presse espagnole. Une télécommande de mille euros ! Et je pense qu'il en a jeté une dizaine ou une quinzaine.»

L'affaire a été portée devant les tribunaux catalans et est toujours en cours.

Récemment, Arda Turan avait confié avoir subi une arnaque par le directeur d'une banque. Il lui aurait donné plus de 12 millions d'euros, soit l'ensemble de ses économies, afin de réaliser des bénéfices via des investissements.