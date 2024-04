«Nous allons le faire» : Luis Enrique se montre serein avant le match retour Barça-PSG en Ligue des champions

Présent devant la presse ce lundi, Luis Enrique, entraîneur du PSG, s’est montré très confiant sur les capacités de son équipe à renverser le score contre le Barça, en quart de finale retour de la Ligue des champions, ce mardi soir.

Il est serein. Le coach du PSG Luis Enrique a assuré lundi qu'il était «convaincu» que son équipe allait «renverser la situation» après la défaite 3-2 contre le Barça, à la veille du quart de finale retour de Ligue des champions.

«Après une défaite, évidemment, les deux jours après le match ont été difficiles. On a du mal à retrouver notre état physique et mental sur le moment. Mais il y a un autre match, contre le même rival. Nous savons ce que nous voulons faire et nous sommes dans un bon moment (...). On tombe, on se relève, a confié l’ancien entraîneur du Barça. C'est le sport de haut niveau. On doit être habitué à ça. On a eu du temps pour mieux préparer notre plan de jeu. Et je le répète, nous sommes prêts (...). Tous les joueurs de mon équipe veulent gagner. Tous ceux qui font partie du PSG. Le PSG n'a jamais été capable de se qualifier après avoir perdu à l'aller, mais demain nous allons le faire.»

«Se relever et s'améliorer»

Sur le banc de l'équipe catalane lors de la remontada de 2017, l’ancien sélectionneur de l’Espagne, arrivé l’été dernier à Paris, ne veut pas s'avouer vaincu avant ce retour qui n’aura pas lieu au Camp Nou (travaux) mais au stade de Montjuïc.

«Ce deuxième match est un peu différent. On n'a pas joué depuis l'aller, on a eu le temps d'analyser et d'améliorer notre performance. L'aller a été très disputé. Le résultat ne reflète pas ce qu'on aurait mérité. On aurait pu égaliser, a-t-il rappelé. Mais nous avons ce résultat. On doit présenter une meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes convaincus que nous allons renverser la situation (...). On n'avait pas perdu depuis 27 matchs. C'était le jour le moins souhaité. Il faut se relever et s'améliorer. Il ne faut pas exagérer cette défaite, il faut l'accepter. On doit se préparer pour faire une bonne performance demain. On veut donner du plaisir à nos supporters.»