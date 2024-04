Tennis : Arthur Cazaux se blesse gravement à l'Open de Barcelone (vidéo)

Engagé à l'Open de Barcelone, le joueur de tennis français Arthur Cazaux s'est gravement blessé à la cheville lors de son premier match, ce lundi.

La poisse continue pour Arthur Cazaux. Le jeune Français (21 ans) était absent des courts depuis son malaise lors des qualifications pour le Masters 1000 de Miami le 18 mars dernier. Causé par une importante déshydratation et de la fatigue, il avait décidé de prendre du repos et avait annulé sa participation aux tournois d'Estoril au Portugal et de Monte-Carlo. Mais son retour à l'Open de Barcelone ne s'est pas passé comme prévu.

Opposé à l'Italien Matteo Arnaldi (23 ans) pour son entrée en lice dans le tournoi barcelonais, Arthur Cazaux avait bien commencé le match. Alors que le score était à 5-5 dans le premier set, le Français s'est dirigé vers le filet en glissant sur la terre-battue, le pied droit en avant. Un geste habituel qui s'est mal terminé. Sa chaussure s'est planté dans le sol et sa cheville s'est violemment tordue.

Les images de la blessure à la cheville d'Arthur Cazaux, contraint à l'abandon face à Arnaldi à Barcelone...#HomeOfTennis pic.twitter.com/aE0yTtmygP — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 15, 2024

Il s'est alors effondré sur la terre-battue, gémissant de douleur en se tenant la cheville. Vite rejoint par son adversaire et l'arbitre de chaise, il a été raccompagné vers son banc par un médecin sous les applaudissements du public. Une blessure qui rappelle celle d'Alexander Zverev à Roland-Garros en 2022. L'Allemand s'était arraché trois ligaments à la cheville droite après un mauvais appui en plein glissade.

Il faut espérer pour Arthur Cazaux que sa blessure soit moins grave. L'Allemand avait mis plus d'un an pour rejouer au tennis.