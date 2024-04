Handball : la France va organiser le Championnat du monde 2029 avec l'Allemagne

La Fédération internationale de handball a annoncé, ce mardi, que le Mondial 2029 sera co-organisé par la France et l'Allemagne. C'est la quatrième fois que la compétition aura lieu sur le sol français.

Cocorico ! Après les Jeux Olympiques cet été, la France va de nouveau accueillir les meilleurs handballeurs de la planète. L'Hexagone a en effet été choisi pour organiser, avec l'Allemagne, la 31ème édition des Championnats du monde de handball masculin en 2029.

C'est la quatrième fois, après 1970, 2001 et 2017, que le Mondial de handball aura lieu dans l'Hexagone. «L'accueil de cette compétition en France constitue une opportunité supplémentaire de poursuivre le développement du handball. Cette association avec notre voisin allemand marque aussi un tournant dans l'histoire des deux plus grandes fédérations de handball : c'est aussi une illustration de notre désir d'écrire l'histoire ensemble», s'est félicité Philippe Bana, le président de la Fédération française de handball.

L'organisation précise du tournoi n'a pas encore été dévoilée, mais on sait déjà que le match d'ouverture, les demi-finales et la finale auront lieu à Paris. Deux villes hôtes en France et trois en Allemagne, annoncées plus tard, acceuilleront les phases préliminaires et les quarts de finale de la compétition.