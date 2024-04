Barça-PSG : la réaction des journaux espagnols après la victoire parisienne

Ce mercredi matin, les quotidiens sportifs espagnols ont consacré leur Une à la défaite du FC Barcelone contre le PSG, se concentrant sur le carton rouge reçu par les Barcelonais et le doublé de Kylian Mbappé. Revue de presse.

Une défaite qui s'affiche partout. Ce matin, mercredi 17 avril, les couvertures des quotidiens sportifs espagnols étaient toutes consacrées à la défaite du FC Barcelone contre le PSG (1-4). Une claque synonyme d'élimination de la Ligue des Champions pour les Barcelonais.

Et ce sont les quotidiens catalans qui sont les plus amers, notamment sur le carton rouge reçu par le joueur barcelonais Ronald Araujo à la 29ème minute du match. Mundo Deportivo parle d'un «rouge mortel» et estime que l'expulsion du joueur, «discutable», a conditionné l'élimination du Barça. Même constat chez leurs confrères de Sport qui déplorent une «expulsion sévère».

Kylian Mbappé encensé par les quotidiens madrilènes

Les quotidiens madrilènes, eux, soulignent surtout la performance de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et pressenti pour rejoindre le Real Madrid. Pour As, le joueur français «a tué le Barça», évoquant également le carton rouge reçu par l'entraîneur barcelonais Xavi. De son côté, Marca a consacré sa Une à Kylian Mbappé, qui «a mangé le Barça», et à l'élimination de l'Atletico Madrid contre le futur adversaire du PSG, le Borussia Dortmund.

Pour rappel, le PSG a éliminé le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions après avoir remporté le match retour (1-4). Les Parisiens affronteront le Borussia Dortmund en demi-finale de la compétition, le 30 avril (match aller) et le 7 mai (match retour) prochains.