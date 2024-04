Formule 1 : des montres de luxe appartenant à Michael Schumacher bientôt vendues aux enchères

Huit montres faisant partie de la collection personnelle du septuple champion du monde de F1 Michael Schumacher seront vendues aux enchères le 13 mai prochain à Genève (Suisse).

Une part d’histoire de Michael Schumacher bientôt disponible aux enchères. Le 13 mai prochain, huit montres de luxe personnalisées en hommage au septuple champion du monde de F1 seront mises en vente aux enchères à Genève par la maison d’enchères britannique Christie’s.

Ces pièces d’exception, qui seront montrées au grand public à New York du 3 au 5 mai lors du week-end du Grand Prix de Formule 1 de Miami, vont être mises en vente d’après la volonté de la famille Schumacher.

Cette dernière souhaitait «se séparer de montres spécifiques de sa collection» et estime que «les collectionneurs de montres pourraient apprécier la vraie valeur de ces pièces» d’exception, a indiqué Rémi Guillemin, directeur du département des montres de Christie’s, auprès de CNN.

Une vente totale estimée à plus de 2 millions de dollars

Parmi les pièces d’exception de cette vente, qui devrait dépasser le cap des 2 millions de dollars, figure la F.P Journe Vagabondage 1 de Michael Schumacher. Cette montre exceptionnelle, offerte au pilote allemand par l’ancien patron de l’écurie Ferrari Jean Todt, a une valeur estimée à plus d’un million de dollars.

F.P Journe Vagabondage 1 © Christie's Images LTD. 2024

D’autres montres de prestige seront présentées lors de cette vente, comme une Rolex Paul Newman Daytona, dont le prix de vente est estimé à 440.000 dollars (412.000 euros), ou encore une Audemars Piguet Royal Oak personnalisée, qui devrait se vendre à près de 280.000 dollars (262.000 euros).

Audemars Piguet Royal Oak © Christie's Images LTD. 2024

«Ces montres sont destinées aux personnes qui suivent la Formule 1, qui ont suivi, comme moi, Michael Schumacher lorsqu'il courait. C'est un véritable objet de mémoire et d'histoire et, en plus, ces deux montres sont importantes pour l'horlogerie», a ajouté Rémi Guillemin auprès de CNN.

Victime d’un grave accident de ski en 2013, Michael Schumacher n’a plus fait d’apparition publique depuis. Très peu d’informations ont été révélées sur son état de santé.