Athlétisme : le perchiste Armand Duplantis bat son record du monde à 6,24 m

Le meilleur perchiste du monde a encore frappé. Pour son premier meeting de la saison à Xiamen en Chine, le Suédois, Armand Duplantis a battu son propre record du monde du saut à la perche en franchissant la barre à 6,24m.

Toujours plus haut. Jusqu'où ira Armand Duplantis ? Pour son premier meeting de la saison, le Suédois a franchi une barre historique à 6,24 m lors de sa première tentative, à Xiamen en Chine. Avec ce saut, il bat son précédent record du monde de 6,23 m, qu'il avait réalisé il y a sept mois, lors de la finale de la Ligue de diamant à Eugène. Âgé de seulement 24 ans, c'est la huitième fois qu'Armand Duplantis bat le record du monde depuis le début de sa carrière. Il avait commencé en 2020 avec une marque à 6,17 m pour battre le record qui appartenait alors à Renaud Lavillenie.

