Boxe : Ryan Garcia met un terme à l’invincibilité de Devin Haney dans un combat à couper le souffle (vidéo)

Ryan Garcia, qui n’avait pas validé sa pesée, a mis un terme, dans la nuit de samedi à dimanche, à l’invincibilité de Devin Haney, champion WBC des poids super-légers, à l’issue d’un magnifique combat.

Devin Haney n’est plus invincible. Invaincu en 31 combats, le champion WBC des poids super-légers est tombé sur plus fort que lui, dans la nuit de samedi à dimanche, face à Ryan Garcia. Star des réseaux sociaux, le boxeur américain a envoyé Devin Haney au tapis à trois reprises au Barclays Center de Brooklyn. Une première fois au 7e round, puis à la 10e et 11e reprise.

Ringside view of each @RyanGarcia knockdown#HaneyGarcia pic.twitter.com/jtHBGXJdre — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 21, 2024

Et à la fin des 12 rounds, Ryan Garcia, dont certains doutaient de sa santé mentale, a été déclaré vainqueur sur décision majoritaire, un juge ayant donné les deux boxeurs américains à égalité, tandis que les deux autres ont donné le Californien vainqueur tout juste un an après avoir concédé sa première défaite contre Gervonta Davis.

Mais malgré cette victoire et cette magnifique performance, Ryan Garcia ne s’est pas emparé de la ceinture des super-légers. Et pour cause, il a dépassé de peu la limite des 140 livres (63,5 kg) lors de la pesée. Ce combat pourrait toutefois donner lieu à une revanche entre les hommes.

«J’adorerais un rematch. Je lui ai donné une chance, c’est normal qu’il me donne la sienne en retour», a déclaré Devin Haney. La balle est dans le camp de Ryan Garcia.