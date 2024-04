Angleterre : une équipe de filles termine invaincue d’un championnat de garçons

En Angleterre, les Queens Park Ladies, une équipe féminine de football de moins de 12 ans, ont terminé à la première place de leur championnat dans une ligue réservée aux garçons, tout en terminant invaincues.

Une performance hors normes. Une équipe anglaise de jeunes footballeuses de moins de 12 ans a remporté un championnat composé essentiellement d’équipes de garçons, ce week-end, tout en restant invaincue. Surnommées les «Invincibles», les joueuses des Queens Park Ladies ont terminé le championnat avec un bilan de 18 victoires et 4 matchs nuls.

Queens Park Ladies U12 went unbeaten all season playing in Boys’ League





18 wins, 4 draws and 0 losses pic.twitter.com/cPnP0FiN4Y

