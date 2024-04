Espagne : qu’est-ce que la «loi Mbappé» qui pourrait bientôt être approuvée ?

Alors que l’attaquant français devrait s'engager dans les prochaines semaines avec le Real Madrid, une «loi Mbappé» pourrait bientôt être approuvée par la Communauté de Madrid.

De quoi faciliter encore un peu plus sa venue ? En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé devrait quitter le club de la capitale après sept années de bons et loyaux services. Et s’il n’a pas encore fait part de sa décision, l’attaquant français devrait prendre la direction de l’Espagne et s’engager avec le Real Madrid. Quelques détails resteraient encore à régler entre les deux parties. Mais sa signature dans la capitale espagnole pourrait être aidée par une «loi Mbappé», permettant de bénéficier d’un avantage fiscal.

Une «loi Beckham» adoptée en 2005

Cette loi, qui pourrait très prochainement être adoptée par la Communauté de Madrid selon El Nacional, viserait à réduire l’impôt sur le revenu pour les étrangers qui s’installeraient à Madrid, en supprimant la taxe régionale s'ils réalisent des investissements. Le capitaine de l’équipe de France n’est pas directement à l’origine de cette loi, proposée par des élus locaux pour attirer des investisseurs étrangers, mais il en bénéficierait très largement.

Dans les faits, Kylian Mbappé, dont le salaire qu’il devrait toucher au Real Madrid est estimé entre 25 et 35 millions d’euros nets par saison, ne paierait ainsi que 24,5% d’impôts sur le revenu s’il était amené à réaliser des investissements qui lui donnent ce droit à l’impôt, soit seulement 1,7 points de plus que les Madrilènes qui gagnent entre 12.450 et 18.000 euros bruts par an. Mais aussi 3,3 points de moins que ceux qui gagnent jusqu'à 35.425 euros par an.

Cette mesure n’est pas sans rappeler la «loi Beckham», adoptée en 2005, deux ans après l’arrivée de l’ancien international anglais au Real Madrid, et qui avait fixé à 24% le taux d’imposition des étrangers qui s’installaient à Madrid pour le travail, peu importe le niveau de leur salaire.