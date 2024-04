«Je paie plus de 50.000 euros d’impôts par an» : après une victoire, un jockey anglais demande un titre de séjour à Emmanuel Macron (vidéo)

Après avoir remporté, ce dimanche, le Prix du Président de la République, le jockey anglais James Reveley a demandé un titre de séjour à Emmanuel Macron.

Il avait un message à faire passer. James Reveley (35 ans) s’est distingué, ce dimanche, avec sa victoire dans le Prix du Président de la République sur l’hippodrome de la Butte Mortemart à Auteuil. Un succès qui s’est ajouté à un palmarès déjà bien garni, lui qui a notamment gagné à trois reprises la prestigieuse course d’obstacles du Grand Steeple-Chase de Paris et qui a été sacré autant de fois Cravache d’or en obstacle.

"C'est un top cheval"



@JamesReveley s'est confié après sa victoire avec dans le (Gr.3), #Quinté du jour à Auteuil pic.twitter.com/lnmgRfpAMP — Equidia (@equidia) April 21, 2024

A l’issue de sa victoire, sur son cheval Hasard de Brion, le jockey anglais, originaire du nord-est de l’Angleterre et installé en France depuis bientôt dix ans du côté de Royan, a interpellé Emmanuel Macron pour lui demander un titre de séjour.

«J’ai une question pour Monsieur le Président. J’ai gagné votre course maintenant, je n’ai toujours pas de titre de séjour alors que cela fait huit ans que je travaille en France. Je paie plus de 50 000 euros d’impôts par an et je n’arrive même pas à avoir un titre de séjour», a lancé, au micro d’Equidia, James Reveley, qui est une référence dans le monde hippique. Son message sera-t-il entendu par le Chef de l’État ?