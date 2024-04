Australie : les images impressionnantes d’une surfeuse avec des dauphins lors du championnat du monde (vidéo)

Accompagnée de dauphins lors de sa prestation, la surfeuse hawaïenne Gabriela Bryan a remporté en Australie sa première victoire en WSL (World Surf League), ce dimanche 21 avril.

Pour sa première victoire au sein de la World Surf League, l'Hawaïenne Gabriela Bryan a eu le droit à des spectateurs particuliers. Ce dimanche 21 avril, lors du Margaret River Pro, étape du circuit d’élite du championnat du monde de surf se disputant en Australie, la surfeuse de 22 ans a été accompagnée par des dauphins au cours de sa performance.

Not your average daily lineup, as a pod of dolphins wants in.





Mighty fast & beautiful creatures that can swim more than 20MPH/32KPH.#EarthDay #EarthDay2024 #MargaretRiver @westernaustralia @WSLOneOcean pic.twitter.com/sJLda4qEJ0

