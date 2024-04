Borussia Dortmund-PSG : une absence de marque du côté des Allemands ?

Adversaire du PSG en demi-finale de Ligue des champions (aller 1er et retour 7 mai), le Borussia Dortmund devrait faire sans l’un de ses meilleurs joueurs pour ces rendez-vous.

Une bonne nouvelle pour Paris ? Sébastien Haller, attaquant du Borussia Dortmund, ne devrait pas prendre pas aux demi-finales de Ligue des champions les 1er et 7 mai prochains. L’attaquant ivoirien souffre d’une blessure à la cheville.

Sébastien Haller, champion d’Afrique en février dernier avec la Côte d’Ivoire, a été victime d’un tacle très appuyé, le 13 avril dernier, dès les premières secondes du match de championnat sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (2-1) pour sa première titularisation depuis mi-septembre. Il avait alors quitté ses coéquipiers très rapidement. Depuis, il n'a pas pu retoucher le ballon.

La convalescence de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam devrait durer et s'étendre sur «les deux à trois prochaines semaines» dans le meilleur des cas, avait confié son entraîneur du BVB àSky Sports il y a une semaine. Ce qui sera trop juste pour être prêt pour affronter le PSG.

Présent lundi soir à Madrid aux trophées Laureus lors desquels il était nommé pour le «Comeback de l’année», Sébastien Haller s’est exprimé sans évoquer sa blessure. «Que dire ? Ce sont des demi-finales. C'est déjà un accomplissement. Je pense que l'on peut être fiers de notre parcours en Ligue des champions, a-t-il indiqué. On va préparer ce match comme les autres. Jouer collectif et rester humble. Aller de l'avant ensemble. Et réussir. On joue les demi-finales, il n'y a pas de place pour le doute, pas de place pour le ‘peut-être’. On est en demies, on va essayer d'aller au bout. On doit poursuivre nos rêves et c'est exactement ce que l'on va faire.»