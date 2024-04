FC Barcelone : tout savoir sur Lamine Yamal, la pépite du club catalan courtisée par le PSG

Lamine Yamal, le très jeune joueur du FC Barcelone (16 ans), réalise une très belle saison malgré les difficultés de son club. Il est d'ailleurs courtisé par le PSG.

Prodige ou surcôté ? Au milieu d'une saison du FC Barcelone compliquée, le jeune Lamine Yamal est le joueur le plus en vue du côté catalan ces derniers temps.

Alors que le Barça avait perdu Ousmane Dembélé l'été dernier au PSG, Yamal s’est rapidement fait une place dans l'équipe-type de Xavi. Parfois buteur (4 réalisations) et régulièrement passeur (6 passes décisives), il est devenu un incontournable sur son côté droit.

Rapide, technique, l'ailier droit des Blaugranas ne semble avoir peur de rien et se montre mature dans toutes ses prises de balles. Evidemment, il a rapidement été comparé à Lionel Messi même s'ils sont nombreux avant lui à avoir été considérés comme successeur de l'Argentin (Bojan Krkic, Riqui Puig ou ancore Ansu Fati).

Une clause d'un milliard d'euros

«J'ai rencontré Messi lors d'un Trophée Gamper et après 20-25 minutes, je me suis approché de Rijkaard (ancien coach du Barça, ndlr) et je lui ai demandé de me le prêter pour une saison, a expliqué Fabio Capello ce mardi. C'était un génie. Lamine a beaucoup de qualités, il est très intéressant, mais il ne sera pas un génie. Messi, Pelé et Maradona étaient des génies.»

Récemment, le gaucher a été un des artisans de la qualification en quart de finale de la Ligue des champions contre Naples. Contre Paris au match aller, il avait délivré une passe décisive pour Raphinha. Mais au retour, il a dû sortir rapidement après le carton rouge d'Araujo.

Le natif d’Esplugues de Llobregat, en Catalogne, est très suivi. Et le PSG aurait donc des vues sur lui. Luis Enrique serait sous le charme de l’Espagnol d’origine marocaine qui devrait disputer l’Euro en Allemagne avec la Roja. Celui qui avait été au cœur d’une bataille entre les Fédérations espagnoles et marocaines compte déjà six sélections et deux buts.

Reste que si Paris le veut, il faudra sûrement mettre le prix. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026 après sa prolongation en octobre dernier, Yamal, représenté par l’agent Jorge Mendes, vaudrait un milliard d’euros selon le prix de la clause libératoire inscrite dans son contrat. Mais le PSG a montré ces dernières saisons que lorsqu’il voulait un joueur, personne ne pouvait résister.