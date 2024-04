«J’ai rendez-vous mercredi matin» : le jockey anglais qui avait demandé un titre de séjour à Emmanuel Macron pourrait bientôt être régularisé

Le jockey anglais James Reveley, qui avait demandé un titre de séjour à Emmanuel Macron après sa victoire dans le Prix du Président de la République, pourrait bientôt être régularisé.

Son message semble avoir été entendu. Après sa victoire, dimanche, dans le Prix du Président de la République sur l’hippodrome de la Butte Mortemart à Auteuil, James Reveley (35 ans) avait interpellé Emmanuel Macron, lui demandant un titre de séjour. «J’ai une question pour Monsieur le Président. J’ai gagné votre course maintenant, je n’ai toujours pas de titre de séjour alors que cela fait huit ans que je travaille en France. Je paie plus de 50 000 euros d’impôts par an et je n’arrive même pas à avoir un titre de séjour», avait lancé, au micro d’Equidia, le jockey anglais, originaire du nord-est de l’Angleterre.

Depuis sa sortie très remarquée, James Reveley a reçu de nombreux appels et messages. Non pas du Chef de l’Etat, ni des membres du gouvernement, mais il a notamment été «contacté par la préfecture de Creil (Oise)». «J’ai rendez-vous mercredi matin», a confié, au Parisien, le Britannique, qui avait fait une nouvelle demande de titre de séjour en décembre dernier et qui pourrait donc voir sa situation être bientôt régularisée. Et l’obtention de ce titre de séjour devrait changer beaucoup de choses notamment par rapport à son métier.

Après avoir interpellé @EmmanuelMacron ce dimanche 21 avril, le jockey d'obstacle anglais James Reveley (@JamesReveley) est revenu sur ses déclarations au micro d'Equidia pic.twitter.com/ebaDDmyA3Z — Equidia (@equidia) April 22, 2024

«Je ne peux pas avoir de carte vitale par exemple. Je suis un peu bloqué médicalement parlant. Je fais un métier à risques. L’année dernière, j’ai été accidenté pas mal de fois. Heureusement que tout est passé avec la MSA (sécurité sociale agricole), mais ça peut facilement ne pas passer et je ne pourrais plus être couvert», a-t-il expliqué à Equidia.

C’est donc l’esprit un peu plus serein que James Reveley va pouvoir aborder le Grand Steeple-Chase de Paris (19 mai), considéré comme la plus belle course d’obstacles de l’année en France qu’il a déjà remportée à trois reprises. Et il sera au départ avec le cheval nommé «Il Est Français». Comme un symbole.