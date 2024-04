Ligue 1 : un joueur de Lille victime d’un nouveau home-jacking

Le milieu de terrain turc de Lille Yusuf Yazici a été victime, lundi après-midi, d’un nouveau home-jacking. Les malfaiteurs ont été placés en garde à vue, alors que le joueur est «sous le choc».

Une mésaventure qui s’est encore répétée. Au lendemain de la victoire de Lille contre Strasbourg en championnat (1-0), Yusuf Yazici a été victime, lundi après-midi, aux alentours de 15h30, d’un nouveau home-jacking, a rapporté la Voix du Nord. Le milieu de terrain turc était à son domicile lorsque des individus ont tenté de pénétrer à l’intérieur avec un marteau. Mais ils n’ont pas réussi à forcer sa porte d’entrée et ils ont finalement pu être interpellés puis placés en garde à vue par la police, qui avait été alertée par le joueur.

«Again and again and again…» (Encore et encore et encore, ndlr), a posté dans une story Instagram Yusuf Yazici, qui se trouvait au commissariat de Marcq-en-Barœul pour porter plainte. Car ce n’est pas la première fois qu’il est la cible de cambrioleurs depuis son arrivée à Lille en 2019. Il avait déjà été cambriolé en décembre 2020, alors qu’il était en Italie pour se faire opérer des ligaments croisés, et son véhicule avait notamment été dérobé.

Puis le 14 décembre dernier, en marge d’une match de Ligue Europa Conférence, son domicile avait été retourné et des montres de luxe, des vêtements ainsi que des articles de maroquinerie avaient été volés. Et après cette nouvelle mésaventure, Yusuf Yazici est «sous le choc», selon un proche, alors que le Losc se déplace à Monaco, ce mercredi (21h), en match en retard de la 29e journée de Ligue 1.