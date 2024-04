Deux joueurs accusés de viol en Premier League : ce que l’on sait

Deux joueurs d’un même club évoluant dans le championnat d’Angleterre, dont les noms n’ont pas été révélés, ont été arrêtés par la police, le week-end dernier, pour viol.

Un nouveau scandale secoue le football anglais. Deux joueurs du championnat d’Angleterre ont été arrêtés et placés en garde à vue, le week-end dernier, par la police pour une suspicion de viol, ont rapporté The Sun et le Daily Mail. Si leurs noms n’ont pas été dévoilés, ils seraient tous deux âgés de 19 ans et évolueraient au sein du même club. L’un d’eux a été mis en cause pour viol et a passé une nuit en cellule avant d’être libéré sous caution.

Les faits auraient eu lieu en fin de semaine dernière

Le deuxième joueur incriminé a été interrogé au stade avant d’être interpellé plus tard. Il est accusé d’agression et de complicité. Il a également été remis en liberté sous caution, alors que l’enquête se poursuit. «L’affaire étant désormais entre les mains de la police, le club ne fera pas d’autres commentaires à ce stade», a indiqué la direction du club concerné, qui n’est également pas connu.

Les faits se seraient déroulés en fin de semaine dernière, dans la nuit de vendredi à samedi. La victime a affirmé avoir été victime d’un viol d’un footballeur de Premier League. Elle a immédiatement contacté la police avant de porter plainte.

Ces dernières années, l’Angleterre a été secouée par plusieurs affaires de viols impliquant des footballeurs, comme l’attaquant anglais Mason Greenwood, arrêté pour tentative de viol sur son ancienne petite amie, ou encore le défenseur français Benjamin Mendy, qui a passé de longs mois en prison avant d’être blanchi de plusieurs viols il y a un an.