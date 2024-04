Football : le PSG tout proche du titre de champion…ce qu’il faut retenir de la 29e journée avant Monaco-Lille et OM-Nice

Commencée le 12 avril dernier, la 29e journée de Ligue 1 s'achève ce mercredi 24 avril avec les matchs des clubs européens (PSG, Lille, OM) décalés, voici ce qu’il faut retenir.

Lorient-PSG : 1-4

C’est le score du moment. Grace aux doublés de Kylian Mbappé (22e, 90e) et Ousmane Dembélé (19e, 60e), le PSG est allé s’imposer à Lorient (1-4) ce mercredi. Lorient a sauvé l'honneur par Mohamed Bamba (73e) mais reste 17e et avant-dernier après cette 4e défaite d'affilée, trois points derrière Metz (15e), premier non relégable. Paris, qui a infligé le même score au Barça et Lyon, sera officiellement sacré si Monaco ne bat pas Lille au stade Louis-II.

Monaco-Lille : 21h

OM-Nice : 21h

Metz-Lens : 2-1

Grâce à deux buts de son attaquant géorgien Georges Mikautadze (34e, 45e+3), Metz s'est donné un peu d'air dans le bas du classement de la Ligue 1 en dominant Lens (2-1), qui voit la Ligue des champions un peu plus s'éloigner, vendredi en ouverture de la 29e journée. Les Messins, qui restaient sur quatre défaites à domicile, reviennent grâce à ce succès dans leur stade Saint-Symphorien chaud bouillant à la hauteur de l'actuel barragiste Lorient (26 pts). Les Lensois, qui avaient mis le premier but grâce à Florian Sotoca qui a marqué sur penalty (13e), restent collés à la sixième place et voient irrémédiablement s'éloigner la perspective de jouer la C1 pour la deuxième année consécutive.

Strasbourg-Reims : 3-1

Reims s’est complètement «saboté». Alors que les Rémois espèrent toujours se qualifier pour l’Europe, ils se sont inclinés à Strasbourg (3-1). Pourtant, ils avaient ouvert le score dès la 8e minute grâce à son attaquant japonais Keito Nakamura, servi par son compatriote Junya Ito. Mais ils ont ensuite concédé un penalty en toute fin de première période, transformé par Kevin Gameiro pour le 101e but de sa carrière en Ligue 1 (44e). Ils ont ensuite terminé à 10 après l’expulsion d’Amadou Koné et Strasbourg en a profité. À la réception d'un coup franc, Abakar Sylla a donné l'avantage aux siens (50e) et Moïse Sahi Dion a corsé l'addition dans le temps additionnel (90e+3). C'est le quatrième match sans défaite du RC Strasbourg, 12e du classement, qui laisse ainsi Lorient, actuel barragiste, à 10 points, à cinq journées de la fin du championnat, et se rapproche du maintien en Ligue 1.

Rennes-Toulouse : 1-2

Défait à domicile par Toulouse (2-1), Rennes a enregistré son quatrième revers consécutif, le troisième en Ligue 1, samedi. Les Rennais avaient l'occasion de se rapprocher des places européennes en cas de victoire à domicile sur le Téfécé. Si Désiré Doué a ouvert le score après un magnifique raid solitaire (20e), les Haut-garonnais ont renversé la partie deux minutes plus tard grâce à une frappe de Christian Casseres (22e) et un but de Moussa Diarra à la demi-heure de jeu (32e). Les Bretons restent 9e avec 39 points, sous la menace désormais de Lyon (38 pts) qui joue ce dimanche (20h45) contre Brest (2e). Toulouse est onzième et presque assuré du maintien en Ligue 1.

Le Havre-Nantes : 0-1

Nantes s’est offert un précieux succès dans la lutte pour le maintien, dimanche, sur la pelouse du Havre (1-0). Le but a été inscrit par Kader Bamba dans le temps additionnel (90e+2). Ces trois points offrent un bol d'air aux Canaris qui ne sont que 14e (31 pts) mais avec trois longueurs d'avance sur leurs hôtes du jour (15e) et surtout cinq sur le barragiste virtuel, Lorient (16e), dont le match contre le PSG a été reporté au 24 avril.

Clermont-Montpellier : 1-1

Montpellier a fait un pas de plus vers le maintien en Ligue 1, en ramenant le point du match nul sur la pelouse de la lanterne rouge Clermont (1-1). Les Auvergnats ont ouvert la marque sur un pénalty transformé par Muhammed Cham (45e+5). En seconde période, alors qu'ils étaient bousculés, les hommes de Michel Der Zakarian sont tout de même parvenus à égaliser grâce au premier but en Ligue 1 de Tanguy Coulibaly (56e). Avec ce nul, Montpellier reste 13e, à sept points de Lorient. Avec 22 points, Clermont est de nouveau décroché après la victoire de Metz vendredi face à Lens (2-1).

Lyon-Brest : 4-3

Lyon a battu Brest, dauphin de Ligue 1, 4-3 au terme d'un match fou, dimanche soir à domicile, lors de la 29e journée. Corentin Tolisso a ouvert le score pour Lyon (18e), mais Steve Mounié a égalisé après la pause (60e) avant le doublé de Romain Del Castillo, formé à l'OL (64e, 67e). Alexandre Lacazette (70e) et Nicolas Tagliafico (79e) ont permis à Lyon de recoller. Les deux équipes ont fini à 10 après les expulsions de Tagliafico et Pierre Lees-Melou (86e), puis un penalty d'Ainsley Maitland-Niles (90e+16) après une faute de Marco Bizot sur Lacazette, a fait chavirer les supporters de l'OL, qui poursuit sa remontée à la 7e place.