Football : pourquoi Carlos Tevez a-t-il été transporté en urgence à l’hôpital ?

Âgé de 40 ans, l’ancien attaquant argentin Carlos Tevez a été hospitalisé en urgence, la nuit dernière, dans un hôpital de Buenos Aires, où il est resté en observation.

Inquiétude autour de l’état de santé de Carlos Tevez. L’ancien attaquant argentin (40 ans) a été admis en urgence, la nuit dernière, dans un hôpital de Buenos Aires. Actuellement à la tête du Club Atletico Independiente, qu’il entraîne depuis août 2023, «L’Apache», comme il est surnommé, a été hospitalisé en raison de douleurs au niveau de la poitrine, alors qu’il souffre d’hypertension artérielle.

Il a passé la nuit en observation, mais les examens qu’il a passés se sont révélés plutôt rassurants. «Les examens effectués par l’hôpital ont été satisfaisants. Carlos Tevez restera hospitalisé par précaution jusqu'à ce que les examens soient terminés», a indiqué son club dans un communiqué. De son côté, ni l’ancien international argentin (76 sélections, 13 buts), ni son entourage n’ont pour le moment réagi.

Depuis le début de la saison, Carlos Tevez et le Club Atletico Independiente n’ont remporté que six matchs dans le championnat argentin après 27 journées (dix nuls, onze défaites) et pointe à la 24e place du classement (sur 28).