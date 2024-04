MMA : voici le nouvel adversaire de Cédric Doumbè au Bellator Paris

Après le forfait de Derek Anderson, Cédric Doumbè s'est vu attribuer un nouvel adversaire, ce mercredi, pour son retour dans l'octogone, vendredi 17 mai, au Bellator Champions Series Paris.

Ce sera donc Jaleel Willis. Suite au forfait de Derek Anderson sur blessure, Cédric Doumbè aura un nouvel adversaire lors du Bellator Champions Series, le vendredi 17 mai, à l’Accor Arena de Paris, comme l’a annoncé ce mercredi l’organisation de MMA.

: Cédric Doumbé takes on USA’s Jaleel Willis at #BellatorParis!





Following the withdrawal of Derek Anderson due to injury, @jaleelwillis1 steps in to challenge @CedricDoumbe in Paris on Friday May 17.





Tickets are on sale NOW, get them while you can! … pic.twitter.com/3dWJBuVrBc

— Bellator MMA (@BellatorMMA) April 24, 2024