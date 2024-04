Tennis : Rafael Nadal disputera Roland-Garros s’il est «suffisamment prêt»

Rafael Nadal a annoncé, ce mercredi , qu’il sera présent à Roland-Garros, dans un mois, seulement s’il se sent «suffisamment prêt». De quoi craindre un forfait pour celui qui devrait prendre sa retraite cette année.

Verra-t-on une dernière fois Rafael Nadal à Roland-Garros ? En proie aux blessures, l'Espagnol, qui aura 38 ans début juin, n’est pas certain d’être présent à Paris dans un mois, comme il l’a confié, ce mercredi, en marge du Masters 1000 de Madrid.

"Si aujourd'hui j'étais à Paris, je n'irais pas sur le terrain."





«Si c'était Roland-Garros, je ne jouerais pas demain (jeudi). Je ne vais pas jouer à Paris dans l'état où je suis aujourd'hui, a lâché celui qui a remporté à 14 reprises le titre Porte d’Auteuil. Je jouerai à Paris si je sens que je suis suffisamment prêt. Sinon, ça n'a pas de sens.»

«Je ne sais pas ce qui va se passer dans les trois prochaines semaines. Je vais me battre et faire ce que je crois devoir faire pour pouvoir essayer de jouer à Paris. Si c'est possible, c'est possible. Si ça ne l'est pas, ça ne l'est pas, a-t-il ajouté tout en essayant de rassurer ses fans. Si je ne joue pas Roland-Garros, ça ne veut pas dire que tout est fini. Il y a des Jeux olympiques qui arrivent (à Paris cet été), il y a différents formats dans lesquels jouer potentiellement.»

«Rafa» a renoué avec la compétition la semaine passée à Barcelone. Après une victoire contre le jeune Italien Flavio Cobolli, il s’est incliné face au redoutable Australien Alex de Minaur. Ce jeudi, il va tenter de retrouver du rythme à Madrid. «C'est Madrid, il y a beaucoup de choses qui se mélangent au niveau émotionnel, qui m'amènent à prendre la décision de jouer, pour des raisons complètement personnelles, a-t-il d’ailleurs expliqué. C'est important pour moi de pouvoir jouer une dernière fois ici, ça signifie beaucoup.»