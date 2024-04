Vidéo : l’Allemand Sebastian Steudtner a surfé la vague la plus haute du monde et battu son propre record

L’Allemand Sebastian Steudtner a surfé la vague la plus haute vague du monde, le 24 février dernier, à Nazaré (Portugal) et battu son propre record, même s’il doit encore être homologué.

Toujours plus haut. Sebastian Steudtner (39 ans) a surfé la vague la plus haute vague du monde, le 24 février dernier, à Nazaré (Portugal), le spot incontournable des surfeurs. Le champion allemand a dompté un mur d’eau de 28,57 mètres selon les données récoltées par lui et son équipe, soit l’équivalent d’un immeuble de neuf étages.

Il a ainsi battu son propre record, établi en 2020 avec une vague de 26,2 m déjà à Praia do Norte, même s’il doit encore être homologué par la World Surf League et le livre Guinness des records. Et cette homologation pourrait prendre du temps, même beaucoup de temps. Sa performance réalisée il y a quatre ans avait mis près de deux ans avant d’être validée.

Sebastian Steudtner s’était préparé pendant plusieurs mois pour réaliser son exploit et s’est appuyé sur une toute nouvelle planche, beaucoup plus hydrodynamique. Elle a été spécialement conçue pour surfer des vagues de très grandes tailles. Avec succès.