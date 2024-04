Afrique : un Britannique dispute 385 marathons en 351 jours et récolte près d'un million d'euros

Le Britannique Russ Cook a achevé, le 7 avril dernier, une longue traversée de plus de 16.000 kilomètres en Afrique. Au total, il a disputé l’équivalent de 385 marathons en 351 jours et a récolté un million d'euros.

Tout simplement exceptionnel. Âgé de 27 ans, Russ Cook a conclu, le dimanche 7 avril, en Tunisie son défi de devenir la première personne à avoir traversé le continent africain en courant.

Parti le 22 avril 2023 de la pointe sud de l'Afrique du Sud pour son «Project Africa», il a terminé un peu moins d’un an plus tard à Cap Angela, tout au nord de la Tunisie.

After more than 16,000km (9,940 miles) over 352 days across 16 countries, Russ Cook, aka the “Hardest Geezer”, just became the first person to run the entire length of… pic.twitter.com/HUHlrI04JO

Au total, il a traversé seize pays africains, parcouru plus de 16.250 kilomètres, soit l'équivalent de 385 marathons en 351 jours. Le jeune homme, surnommé «Hardest geezer» («le mec le plus dur»), a couru dans des montagnes, des forêts tropicales et des déserts, dont bien sûr le Sahara. «Je n'arrive pas à croire que c'est presque terminé», a-t-il écrit sur le réseau social X.

Quelques semaines plus tard, Russ Cook est parvenu à lever un million de livres sterling (soit 1.1 million d'euros) qu'il va reverser notamment à l'organisation caritative britannique Running Charity, qui aide des jeunes sans abri.

£1,000,000 raised for charity. I can’t tell you how much this is going to do for @Running_Charity & @sandblastarts





A massive thank you to @huel for tipping us over the line yesterday and also @perfecttednrg @hoka & @wearegivestar who helped make the project possible.





Biggest… pic.twitter.com/SWOKSqZ1PI

— Russ Cook (@hardestgeezer) April 25, 2024