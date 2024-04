France-Angleterre, Tournoi des 6 nations féminin : à quelle heure et sur quelle chaine ?

L’équipe de France reçoit l’Angleterre, quintuple tenante du titre, ce samedi (17h45), à Bordeaux, pour la «finale» du tournoi des 6 nations féminin.

Les Bleues vont-elles mettre fin à la suprématie anglaise ? L’équipe de France reçoit l’Angleterre, ce samedi, à Bordeaux pour la dernière journée du Tournoi des 6 nations féminin. Un choc aux allures de «finale» entre les équipes, toutes deux invaincues avec quatre victoires en autant de rencontres. Mais avant ce «Crunch», les Anglaises occupent la tête du classement avec un point d’avance sur les Françaises.

Et la tâche sera loin d’être simple pour les filles du duo de sélectionneurs David Ortiz et Gaëlle Mignot pour venir au bout de leurs adversaires, car l’Angleterre, qui reste sur une série de 14 victoires consécutives, est tout simplement quintuple tenante du titre et vice-championne du monde en titre. Elle n’a également perdu aucun de ses dix derniers matchs contre l’équipe de France. C’est dire si la mission paraît presque impossible pour les Tricolores, dans l'obligation de s'imposer pour être couronnées.

Mais l’équipe de France a parfaitement préparé ce rendez-vous avec son large succès, le week-end dernier, au pays de Galles (0-40) et pourra compter sur le public du stade Chaban-Delmas, avec plus de 22.000 spectateurs attendus, pour conquérir son premier Tournoi des 6 nations depuis 2018. Le 7e de son histoire.

Le programme TV

France-Angleterre

Tournoi des 6 nations féminin

A suivre en direct à partir de 17h45 sur France 2