Kylian Mbappé : l’attaquant français bat un nouveau record impressionnant avec le PSG

Auteur de deux nouvelles réalisations, mercredi, à Lorient en match en retard de la 29e journée de Ligue 1 (1-4), Kylian Mbappé a déjà inscrit 43 buts sous le maillot du PSG cette saison.

Kylian Mbappé n’en finit plus de faire tourner des têtes et son compteur de buts. L’attaquant français s’est une nouvelle fois illustré, mercredi, à Lorient lors de la victoire du PSG en match en retard de la 29e journée de Ligue 1 (1-4). Brassard de capitaine autour du bras, le n°7 parisien a régalé avec une passe décisive somptueuse pour Ousmane Dembélé et surtout un doublé sur la pelouse du Moustoir. Avec ces deux réalisations, il a porté son total à 43 buts toutes compétitions confondues sous le maillot du club de la capitale cette saison. Un énième record personnel, lui qui est déjà le meilleur buteur de l’histoire du PSG (255 buts).







Les temps forts de notre large victoire à Lorient (1-4), grâce à des doublés d'Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ! #FCLPSG pic.twitter.com/HtsmgLM2T6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 24, 2024

Depuis son arrivée dans la capitale à l’été 2017, en provenance de Monaco, jamais il n’avait marqué autant de buts avec Paris sur une saison avec 41 buts la saison passée, 39 buts en 2021-2022, 42 buts en 2020-2021, 30 buts en 2019-2020, 39 buts en 2018-2019 et 21 buts lors de sa première saison en 2017-2018. Une performance impressionnante d’autant qu’il a manqué les premiers matchs de la saison, après avoir été écarté du groupe professionnel pour avoir refusé de lever l’année en option dans son contrat, et qu’il bénéficie d’un temps de jeu moins conséquent depuis qu’il a annoncé son départ à ses dirigeants et ses coéquipiers à la fin de son contrat dans deux mois.

Et surtout la saison est encore loin d’être finie pour lui et le PSG. Alors qu’il a inscrit près de 40% des buts parisiens cette saison (43 sur 112 buts), Kylian Mbappé a encore sept matchs pour faire trembler les filets avec quatre rencontres de championnat, deux de Ligue des champions avec les demi-finales contre le Borussia Dortmund et la finale de la Coupe de France (contre Lyon le 25 mai). Voire huit matchs si le PSG va en finale de la Ligue des champions… De quoi espérer s’offrir une fin en apothéose.