Tennis : le Français Corentin Moutet prend un café en plein match malgré le refus de l’arbitre (vidéo)

Éliminé au 1er tour du Masters 1000 de Madrid, ce mercredi, Corentin Moutet s’est fait offrir un café par un spectateur en plein match malgré le refus de l’arbitre de la rencontre.

Scène complètement surréaliste. Battu après quatre heures de jeu par le jeune Chinois Shang Juncheng (6-7, 6-2, 7-6), mercredi, au Masters 1000 de Madrid, Corentin Moutet a réclamé un café en plein match. Si l’arbitre a refusé, un spectateur est venu lui offrir.

Corentin would like to speak to the manager @moutet99 #MMOpen pic.twitter.com/cVRITmzfVQ

— Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2024