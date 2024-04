Judo : deuxième titre européen historique pour l'équipe de France

L'équipe de France mixte de judo a été sacrée championne d'Europe pour la deuxième fois de son histoire, dimanche en Croatie, après sa victoire en finale contre la Géorgie.

Historique. Les Bleus ont décroché un second titre de champion d'Europe de judo, ce dimanche, après celui de 2022. Pour accéder à la finale de cette compétition à Zagreb (Croatie), les Tricolores avaient battu l'Autriche (4-0) en quart de finale et l'Allemagne (4-2) en demie.

CHAMPIOOOONNE D'EUROOOPE !!!





Notre équipe de France s'impose en finale face à la Géorgie et remporte à Zagreb, un deuxième titre européen !





CHAMPIOOOONNE D'EUROOOPE !!!

Notre équipe de France s'impose en finale face à la Géorgie et remporte à Zagreb, un deuxième titre européen !

QUELLE ÉQUIPE ! BRAVO LES BLEUS !

Composée essentiellement de judokas non qualifiés pour les JO 2024 de Paris, les Français ont dominé les Géorgiens grâce à des victoires de Faïza Mokdar (-57 kg), Margaux Pinot (-70 kg), Joan-Benjamin Gaba (-73 kg) et Alexis Mathieu (-90 kg). Pour accéder à la finale, ils avaient auparavant facilement battu l'Autriche (4-0) en quart et l'Allemagne (4-2) en demie après une belle remontée.

«Nous montrons que l'Equipe de France a du réservoir car nos n°2, voire nos n°3 assurent des médailles, s'est ainsi félicité le Directeur technique national Bastien Puget. C'est une fin de championnat en apothéose avec cette victoire en équipe qui vient couronner une belle semaine.»

Au terme de quatre jours de compétition continentale, la France conclut donc sa compétition avec deux titres, deux médailles d'argent et trois en bronze.