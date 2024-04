Play-offs NBA: les Lakers encore en vie, Boston reprend la tête à Miami

Au bord du précipice, les Lakers ont évité l'humiliation cette nuit en s'imposant sur leur parquet (119-108) face à Denver. De son côté, Boston a repris sa marche en avant, avec une victoire à Miami (104-84).

Les Lakers et LeBron James respirent. Face au champion en titre Denver, les Los Angeles Lakers ont enfin réussi à trouver la clé dans ce quatrième match du premier tour des play-offs NBA en s'imposant à domicile (119-108). Ils ne sont plus menés que 3-1 et, même si leurs chances de remonter sont quasiment nulles, ils évitent l'humiliation d'un sweep (coup de balai).

Les Lakers, qui restaient sur 11 défaites de rang face à Denver, ont montré une belle force collective pour maintenir à distance les fantômes des remontées des Nuggets lors des deux premiers matches de la série. LeBron James a évidemment montré la voie avec 30 points. Il a achevé Denver d'une interception suivie d'un dunk à 2 min 30 du terme. Les Nuggets auront une nouvelle occasion de se qualifier pour le deuxième tour lundi à domicile.

Boston reprend l'avantage

Dans la conférence Est, Boston a su réagir après avoir été battu sur son parquet lors du dernier match. La meilleure équipe de la saison régulière (64v-18d) a répondu avec un large succès à Miami (104-84) et mène désormais 2-1.

Le Heat a toujours couru après le score dans cette rencontre dominée de bout en bout par les Celtics de Jayson Tatum et Jaylen Brown (22 points chacun) qui ont compté jusqu'à 29 points d'avance.

Après avoir inondé Boston de tirs à longue distance mercredi (23 réussis), Miami a été réduit à 9 tentatives réussies sur 28 samedi. Le Heat, finaliste NBA la saison dernière, est toujours privé de sa vedette Jimmy Butler, blessé à un genou.

Les Celtics auront l'occasion de faire un grand pas vers la qualification en cas de victoire mardi sur le parquet du Heat.