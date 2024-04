Football : la pancarte moqueuse de Denzel Dumfries envers Théo Hernandez lors des célébrations de l'Inter (vidéo)

En marge des célébrations du Scudetto dimanche, le joueur de l'Inter Milan, Denzel Dumfries, a brandi une pancarte visant son meilleur ennemi et joueur de l'AC Milan Théo Hernandez.

La rivalité Dumfries-Hernandez prend une tournure extra-sportive. Lors de la célébration du 20e Scudetto de l'Inter, le Néerlandais Denzel Dumfries s'est amusé à chambrer Théo Hernandez en récupérant une affiche du jeu vidéo GTA V, où l'on voit le personnage Franklin tenir en laisse un chien. La pancarte en question remplace Franklin par Dumfries et le chien par l'international français (25 sélections).

Inter's Denzel Dumfries holding up a poster of him chaining up Theo Hernandez during title celebrations! pic.twitter.com/1jWDToJxX3 — EuroFoot (@eurofootcom) April 28, 2024

Le clash entre les deux joueurs a commencé lors de la saison 2021-2022. A l'issue d'une rencontre très tendue (victoire 2-1 de l'AC Milan), Théo Hernandez taclait méchamment le joueur Néerlandais par-derrière et écopait d'un carton rouge à la dernière minute.

prochain round à l'euro ?

Saison suivante, retrouvailles tout aussi électriques entre les deux hommes. Dès le début du match, le défenseur français stoppait irrégulièrement Dumfries sur une contre-attaque, donnant lieu à une altercation entre les deux rivaux et un carton jaune chacun.

Dernier épisode en date, lundi dernier lors du derby entre les deux clubs milanais qui s'est soldé par une victoire (2-1) et un 20e Scudetto pour l'Inter. En fin de partie le Français a bousculé violemment Davide Frattesi et c'est évidemment Dumfries qui s'est chargé de défendre son coéquiper en s'en prenant verbalement et physiquement à Théo Hernandez. Résultat : carton rouge pour les deux défenseurs qui pourraient se recroiser dès cet été lors du championnat d'Europe en Allemagne où l'équipe de France doit affronter les Pays-Bas en phase de poules.