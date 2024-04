NBA : Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs disputeront bien deux matchs à Paris en 2025

La NBA a annoncé ce lundi 29 avril officiellement la venue des San Antonio Spurs à Paris en janvier 2025. Les coéquipiers de Victor Wembanyama joueront deux matchs face aux Indiana Pacers.

La NBA se déplacera en France pour la troisième année consécutive. Les San Antonio Spurs du prodige français Victor Wembanyama disputeront deux matchs de la prochaine saison régulière de NBA à Paris, les 23 et 25 janvier 2025, face aux Indiana Pacers, a annoncé lundi la Ligue professionnelle nord-américaine.

