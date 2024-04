Dortmund-PSG : diffusion, compositions, arbitre... Tout savoir sur la demi-finale aller de Ligue des champions

Le PSG affronte ce mercredi 1er mai le Borussia Dortmund en demi-finale aller de Ligue des champions. Stade, arbitre, programme TV et compositions… voici tout ce qu’il faut savoir de ce choc.

Où se dispute dortmund-psg ?

Le match aller de cette demi-finale de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le PSG va se jouer au Signal Iduna Park (81.365 places) et son mythique «mur jaune». La «Südtribune» de Dortmund, avec une capacité de près de 25 000 places debout derrière le but du virage sud, est actuellement la plus grande tribune de fans debout d'Europe.

QUi va arbitrer le match ?

C'est l'Anglais Anthony Taylor qui sera aux commandes de cette rencontre. Les Parisiens retrouvent un arbitre ayant officié lors de leur quart de finale aller contre le Barça le 10 avril dernier (2-3). Pas un très bon souvenir à court terme pour le PSG, qui, lors des six matchs précédents avec le Britannique, avait remporté cinq rencontres et concédé un nul.

L'historique entre les deux clubs

Le PSG et Dortmund se sont récemment affrontés et cela a bien réussi aux Parisiens. Cette saison, en phase de poules de la C1, Paris s'était imposé à domicile (2-0) avant de faire match nul en Allemagne (1-1). En 2020, en huitièmes de finale, le Borussia avait remporté le match aller (2-1), le PSG l’avait emporté au retour (2-0). La suite de la compétition s’était déroulé au Portugal dans un «Final 8» en raison du Covid et les Parisiens avaient atteint la finale. De bon augure pour Paris ?

les compositions probables des équipes

Dortmund : Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen -Can, Sabitzer - Sancho, Brandt, Adeyemi - Füllkrug.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola.

sur quelle chaîne regarder le match ?

Le match sera à suivre en direct sur Canal+ et RMC Sport 1 à partir de 21h.