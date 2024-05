Dortmund-PSG : ces joueurs qui ont porté le maillot des deux clubs (photos)

Le Borussia Dortmund et le PSG s’affrontent en demi-finale de Ligue des champions (1er et 7 mai). Plusieurs joueurs ont déjà porté le maillot des deux clubs. Les voici.

Ils sont six à avoir porté le maillot du PSG et celui du Borussia Dortmund, les deux formations qui s’affrontent ce mercredi 1er mai et le mardi 7 mai prochains en demi-finales de la Ligue des champions.

Christian Wörns

@Icon Sport @Mis / Icon Sport



L’Allemand Christian Wörns a d’abord joué une saison PSG (1998-1999) avant de rejoindre la saison suivante le Borussia Dortmund où il termina sa carrière en 2008. Dans la capitale française, il a remporté le Trophée des Champions 1998.

Thomas Meunier

@Icon Sport @DeFodi Images / Icon Sport



Le latéral gauche belge a évolué au Paris Saint-Germain entre 2016 et 2020 avant d’être transféré au Borussia Dortmund pour y évoluer de 2020 à janvier 2024. Avec Paris, il a remporté 3 titres de champion de France notamment.

Abdou Diallo

@Icon Sport @Firo / Icon Sport



Le défenseur central sénégalais (pouvant jouer aussi à gauche) a d’abord joué au Borussia Dortmund une saison (2018-2019) avant d’être recruté par le PSG. Il restera à Paris jusqu’en 2023 et atteindra notamment la finale de la Ligue des champions en 2020.

Dan-Axel Zagadou

@Icon Sport @UEFA / Pool / Icon Sport



Natif de Créteil et formé au PSG (2011-2017), Dan-Axel Zagadou n’a jamais joué en professionnel à Paris mais a justement fait ses débuts pro à Dortmund en 2017. Le défenseur y restera jusqu’en 2022 avant de signer à Stuttgart.

Achraf Hakimi

@UEFA / Pool / Icon Sport @Icon Sport



Le latéral droit marocain, formé au Real Madrid, a été prêté au Borussia Dortmund entre 2018 et 2020. Après une saison à l’Inter Milan, Acrhaf Hakimi est acheté par le PSG en 2021 pour 60 millions d’euros (sans compter les bonus).

Ousmane Dembélé

@Firo / Icon Sport @FEP / Icon Sport



L’ailier a rejoint le PSG à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone. Il avait été acheté par le club catalan en 2017 pour 105 millions d’euros au Borussia Dortmund où il a évolué une seule saison (2016-2017).