Ligue des champions : battu à Dortmund (1-0), le PSG devra renverser le score à domicile pour se qualifier en finale

Battu à Dortmund (1-0), ce mercredi soir, en demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG devra renverser le club allemand, mardi prochain au Parc des Princes, pour se hisser en finale.

Il faudra une nouvelle fois être héroïque au retour. Le PSG a été battu 1 à 0 sur le terrain du Borussia Dortmund, mercredi en demi-finale aller de la Ligue des champions. Comme en quarts de finale face au Barça (sauf que le match aller était à domicile), les Parisiens devront être «grands» au retour pour disputer leur deuxième finale de C1 après celle de 2020.

Les Allemands ont inscrit l’unique but de la partie à la 36e minute par Niclas Füllkrug, parti à la limite du hors-jeu – couvert par Marquinhos – pour battre Gianluigi Donnarumma.

Deux poteaux pour Paris

Et pourtant, les hommes de Luis Enrique ont tout tenté jusqu’à toucher à deux reprises les montants dans la même minute. A la 51e minute, Kylian Mbappé a d’abord heurté le poteau droit après un sublime ballon enveloppé puis dans la foulée, Achraf Hakimi a touché la base du poteau gauche de Grigor Kobel.

Les Allemands ont eu de nombreuses occasions mais sans concrétiser. Tant mieux pour Paris. Et Marquinhos, de retour en grande forme après une première moitié de saison moyenne, a même sauvé les siens sur un tacle rageur devant Julian Brandt (83). «On a pris un but qu'on ne doit pas prendre sur une passe en profondeur, a réagi le défenseur brésilien sur Canal+. On a eu des occasions nettes que l'on ne doit pas manquer. A la maison il faudra vraiment concrétiser ce genre d'occasions.»

Le match retour sera joué mardi prochain au Parc des Princes dans une ambiance qui sera exceptionnel. Frustré mais encore en vie, le PSG, qui pourra compter sur ses supporters, tient toujours son destin entre ses mains.

D'autant que Paris l'a déjà fait contre le Borussia. Après une défaite 2-1 au Signal Iduna Park en quarts de finale aller en 2020, le club de la capitale l'avait emporté 2-0 à domicile. L'histoire est en marche…