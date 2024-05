Football : tout savoir sur la sonorisation des arbitres qui va être testée ce week-end en Coupe de France féminine

La sonorisation des arbitres sera expérimentée lors de la finale de la Coupe de France féminine, ce samedi. Voici ce qu’il faut savoir sur cet élément qui doit aider à mieux comprendre les décisions arbitrales.

Une grande première. La finale de la Coupe de France féminine, qui va opposer ce samedi à Montpellier le PSG à Fleury, verra la première utilisation de la sonorisation des arbitres.

Comment sera utilisée cette sonorisation ?

La sonorisation des arbitres va permettre d’expliquer leur prise de décision après le recours à la VAR. Concrètement, l'arbitre de champ disposera d'un micro que son assistant VAR ouvrira à distance lorsqu'il devra expliquer sa décision. Le reste de la rencontre, ce micro demeurera fermé.

Quand sera-t-elle utilisée encore ?

La sonorisation des arbitres sera mise en place également lors des play-offs de la D1 Arkéma, les 12 et 19 mai prochain, ainsi que lors de la finale de la Coupe de France masculine, entre le PSG et Lyon, le 25 mai à Lille. Si la Ligue de football professionnel (LFP) est favorable à la mise en place de ce dispositif en Ligue 1 dès la saison prochaine, elle est encore suspendue à sa faisabilité technique dans les stades, pour que le son soit récupéré et que l'arbitre puisse expliquer au public ses décisions.

Quels sont les cas précis d’utilisation pendant les matchs ?

«Sont concernés par cette expérimentation les 4 cas qui existent dans le protocole de l'assistance vidéo : les buts marqués, les exclusions directes, les situations de pénalty et les éventuelles erreurs d'identité», a expliqué à l’AFP Antony Gautier, le patron des arbitres français.

Pourquoi cette sonorisation ?

«Je n’ai qu’un souhait, c’est de faire tomber les barrières autour de l’arbitrage qui n’a rien à cacher. Entendre l’arbitre apporter des explications publiques sur une décision qui impacte le déroulement d’une rencontre, je suis convaincu que ça ne peut être que profitable pour celles et ceux qui suivent cette rencontre», a estimé Antony Gautier, le patron des arbitres français.