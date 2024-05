Ligue 1 : le replay d'OM-Lens supprimé à cause de chants homophobes

Prime Video a supprimé le replay du match de football Marseille-Lens disputé dimanche dernier en ligue 1, en raison de «chants et insultes homophobes» scandés par des supporters, a-t-elle indiqué jeudi à l’AFP.

Un exercice bien rodé. La plate-forme Prime Video a décidé de supprimer le replay du match de ligue 1 Marseille-Lens, à cause des chants et insultes homophobes qu'on pouvait entendre lors de la rencontre de dimanche dernier. Ces mesures ont déjà été prise pour «une quinzaine» de matchs de Ligue 1 et Ligue 2 depuis mi-décembre, dont Lyon-Marseille en février, a ajouté la plate-forme, qui détient les droits de diffusion de ces championnats.

En novembre, elle avait été mise en cause par des associations LGBT qui lui reprochaient de ne pas avoir supprimé le replay d’un OM-PSG joué en septembre, et lui aussi marqué par ce type de chants. D’ordinaire, les replays sont disponibles sur Prime Video pendant sept jours après le match. Marseille-Lens (2-1) a eu lieu dimanche soir pour la 31e journée de L1.

Mercredi, le collectif Rouge direct, qui se présente comme un lanceur d’alerte contre l’homophobie dans le football, avait demandé la suppression de la vidéo de ce match car on entendait les supporters marseillais chanter «Il faut tuer ces pédés de Lensois !»

«Nous avons supprimé le replay de ce match en raison de la présence de chants/insultes homophobes», a déclaré jeudi à l’AFP une porte-parole de la plate-forme. «Nous travaillons conjointement avec la LFP (Ligue de football professionnel) pour détecter ce type de chants/incidents, et quand on constate la présence de chants/insultes homophobes et, plus largement, discriminants, le replay est automatiquement supprimé», a-t-elle précisé.