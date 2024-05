Ligue des champions : Kylian Mbappé, Marquinhos, Achraf Hakimi… les Parisiens confiants avant le retour contre Dortmund

Malgré la défaite à Dortmund (1-0), mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions, les joueurs du PSG ont affiché un visage confiant et conquérant en vue du match retour, mardi 7 mai au Parc des Princes.

Ils sont loin d’être abattus. Si la frustration était de mise après le revers lors de la première manche en Allemagne (1-0), mercredi soir, les Parisiens ont confiance pour le match retour devant leurs supporters et la qualification pour la finale de la Ligue des champions.

Si Kylian Mbappé s’est simplement fendu d’un post clair et net «Mi-temps. Ici, c’est Paris» sur ses réseaux sociaux, pour montrer qu’il y avait encore le match retour dans moins d’une semaine, ses coéquipiers et même son entraîneur ont été plus précis devant les caméras.

Marquinhos

«Le match d'aujourd'hui me fait espérer qu'on peut faire beaucoup mieux à Paris. On connaît notre force à Paris, on sait qu'on peut le faire car on l'a déja fait. Il faut travailler dur pendant cette semaine.»

Achraf Hakimi

«Qu’est-ce qui nous donne de l’espoir? Je pense qu’à la maison, c’est différent, avec nos supporters, notre stade. L’ambiance sera différente. J’ai confiance en cette équipe. Les occasions que l’on s’est procurées aujourd’hui, au match retour, elles vont rentrer.»

Nuno Mendes

«Confiant pour renverser la situation dans une semaine? Oui, oui. Il reste encore 90 minutes, on sera à onze contre onze, on va tout faire au prochain match pour gagner. On aura un maximum de motivation et on va tout faire pour gagner.»

Gianluigi Donnarumma

«Une première mi-temps en dessous de nos attentes mais la deuxième était mieux, on a mieux pressé, on a récupéré le ballon et on a eu plus d’occasions. S’ils pensent que c’est déjà gagné, ils se trompent. Le match d’aujourd’hui laisse de l’espoir pour le retour, on a eu des occasions, on aurait pu ramener le match nul à Paris.»

Luis Enrique

«Le vestiaire est un peu affecté, mais à Paris, on sera très forts et on a rien à perdre.»