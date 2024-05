NBA : «Jouer le titre n'a jamais été un doute» pour Minnesota, assure Rudy Gobert

Qualifié pour les demi-finales des playoffs NBA de la conférence Ouest, le pivot français Rudy Gobert espère décrocher le titre en fin de saison avec son équipe de Minnesota. A partir de samedi, les Timberwolves affrontent Denver pour une place en finale.

Le succès acquis au premier tour (4-0) face à Phoenix a marqué les esprits et donné une grande confiance aux joueurs de Minnesota, dont fait partie le pivot français Rudy Gobert. «Ca n’a pas été aussi facile que ça, chaque match a été une bataille. Je suis vraiment fier de la manière dont le groupe s’est battu», a d'abord expliqué le joueur de 31 ans, dans un entretien accordé à l'AFP, jeudi 2 mai.

«Pour nous, cette série était un bon test, contre une équipe avec énormément de talents. Le plus gros test était de savoir si on allait rester concentrés après les deux premiers matchs. Cette saison, notre talon d’Achille a été l’inconstance. On a gagné en maturité au fil de la saison, et on a confirmé ça dans cette série de playoffs», a précisé Rudy Gobert.

Minnesota favori pour le titre

Troisième de la conférence Ouest lors de la saison régulière, Minnesota fait désormais partie des favoris pour le titre. «Dans nos têtes, depuis le premier jour du camp d’entraînement, notre objectif c’est de jouer le titre, ça n’a jamais été un doute pour nous. On est conscients de la difficulté du challenge mais aussi de notre potentiel.»

Reconnu pour ses qualités défensives, Rudy Gobert avait été désigné «NBA Defensive Player of the Year» à trois reprises, en 2018, 2019 et 2021. Il espère décrocher une première finale, pour faire taire les critiques dont il fait l'objet de la part d'autres joueurs NBA.

«Tous les joueurs qui me connaissent, qui ont passé une saison avec moi, ont pu partager du temps hors du terrain, savent vraiment qui je suis et ont un gros respect pour moi. C’est souvent pas mal de jalousie, et les gens sont des suiveurs, il y a des effets de mode. Ca fait cool de dire qu’untel est surcoté, untel autre chose. Au final, les statistiques et le terrain ne mentent pas. Les équipes le savent et les joueurs au fond d’eux le savent aussi.» Face aux Nuggets de Denver, Rudy Gobert sera au centre de toutes les attentions.